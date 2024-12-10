Як незвично: Памела Андерсон одягла сукню-кейп і змінила зачіску

Вийти у світ з чубчиком — несподіване рішення, адже зачіску вона не змінювала багато років.

Акторка та модель Памела Андерсон, яка прославилася роллю у серіалі "Рятувальники Малібу", зараз дуже частий гість на різних заходах та церемоніях. Її активність пов'язана з тим, що вже 13 грудня у прокат виходить картина "Остання танцівниця", в якій вона зіграла головну роль.

Напередодні прем'єри у Західному Голлівуді відбувся спеціальний показ фільму SAG-AFTRA у Pacific Design Center і Памела знову з'явилася серед зіркових гостей.

Акторка одягла коричневу сукню-кейп від Bottega Veneta з колекції осінь-зима 2024 року. Вбрання вона носила в поєднанні з коричневими туфлями. Макіяж Андерсон традиційно не робила, але змінила зачіску, оскільки з'явилася із чубчиком.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Ще кількома днями раніше Памела була помічена зі своєю звичайною зачіскою — зібраним або розпущеним волоссям, а також у лаконічному вбранні. Перший її лук включав чорну сорочку та спідницю-олівець.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Другий образ акторки був елегантнішим, адже вона з'явилася на церемонії вручення нагород IndieWire Honors 2024 у довгій темно-синій оксамитовій сукні зі шлейфом та рукавами.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Також напередодні виходу фільму на його офіційній сторінці з'явилося кілька постерів із Памелою.

фото: The Last Showgirl

Фільм отримав також дві номінації на 82-й церемонії вручення премії "Золотий глобус". Він стане її величезним поверненням у кіно після паузи. Картина розповість історію жінки, яка після тридцяти років успішного виступання має спланувати своє майбутнє, оскільки шоу, в якому вона працювала, раптово закривається.

фото: The Last Showgirl

фото: The Last Showgirl

фото: The Last Showgirl

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