Як носити біле: Жасмін Тукс показала приклад образу на літо

"Ангел" Victoria's Secret демонструє, як носити білий одяг влітку.

30-річна Жасмін Тукс опублікувала в блогу кілька фотографій і показала підписникам симпатичний літній лук.

Одягнена дівчина була в короткий білий топ, який красиво підкреслював її груди, підібравши до нього широкі білі штани з високою талією. Літній аутфіт зірка Victoria's Secret доповнила декількома металевими браслетами на зап'ястях і прикрасою у вигляді ланцюга на шиї.

Жасмін Тукс / Instagram Жасмін Тукс

Також в вухах у Жасмін було кілька сережок від класичних кілець до мініатюрних. Волосся модель розпустила і зробила природний макіяж.

Жасмін Тукс / Instagram Жасмін Тукс

Раніше в своєму блогу Жасмін показувала, як ніжилася біля басейну в чорному купальнику. Ні карантин, ні пандемія ніяк не вплинули на фігуру моделі, Тукс все так само має блискучу фігуру, як і на подіумах під час Victoria's Secret fashion show.

Жасмін Тукс / Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / Instagram Жасмін Тукс

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Жасмін Тукс в купальниках (18 фото)

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