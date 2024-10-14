Як носити кардиган: вчимося на прикладі акторки Кеті Голмс, яку сфотографували папараці

Колишня дружина Тома Круза – акторка Кеті Голмс – почала грати в театрі на Бродвеї. Вона задіяна у мюзиклі "Наше містечко", яке йде в театрі Беррімор у Нью-Йорку.

Коли Кеті йшла до театру, її заскочили папараці. Акторка того дня була в дуже простому та розслабленому вбранні, яке зможе повторити кожна. Голмс поєднала вільні джинси світло-блакитного відтінку із вільною сорочкою та сірим кардиганом на ґудзиках.

Образ вона доповнила кількома золотими прикрасами, коричневою сумкою Dune London із плетенням, а також чорними балетками. Волосся вона зібрала, а також зробила лаконічний макіяж.

Кеті Холмс / Фото: Getty Images

Ця поява Кеті на вулиці у Нью-Йорку відбулася після того, як вона продемонструвала лук у водолазці. Це був ідеальний осінній образ на щодень, який можна носити і в офіс, і на прогулянку.

Кеті Холмс / Фото: Getty Images

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