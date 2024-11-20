Як носити сатинові балетки: Кеті Голмс показала модний майстерклас у Нью-Йорку

Акторка відрізняється від багатьох інших зірок тим, бо воліє у звичайному житті мати простий вигляд і зручно одягатися.

Кеті Голмс – однозначно одна з наймодніших мешканок Нью-Йорка, яка своїм прикладом практично щодня показує, як виглядати стильно та водночас зручно. Її рідко можна побачити на високих підборах (якщо це, звичайно, не червона доріжка), під час її появи на публіці. Натомість Кеті останнім часом віддає перевагу Balletcore — одному з найніжніших модних трендів прийдешньої весни 2025 року.

Річ в тому, що зірку часто можна помітити у балетках різних стилів та кольорів. Наприклад, увечері, 19 листопада, її сфотографували на вулиці у сатинових балетках золотого кольору. Взуття жінки до того ж мало ремінці, як туфлі Мері Джейн.

Носила таке взуття вона з сатиновою сукнею баклажанового кольору, джинсівкою та червоною великою сумкою. Папараці зробили ці фото, коли Голмс йшла на роботу — вона грає зараз у театрі на Бродвеї у постановці "Наше містечко".

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Також у знаменитості є дуже милі оксамитові балетки червоного кольору, які вона має від бренду Le Monde Beryl. Цю пару вона зазвичай носить із джинсами.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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