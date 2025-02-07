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Як носити шовкову спідницю: вчимося на прикладі акторки Кеті Голмс

Як носити шовкову спідницю: вчимося на прикладі акторки Кеті Голмс

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

46-річна знаменитість продемонструвала гарні образи на вулицях Нью-Йорка.

Якщо ви не знаєте як і з чим поєднувати шовкову чи сатинову спідницю, яку давно купили, подивіться на акторку Кеті Голмс, адже вона за один день вигуляла таку річ двічі.

Спочатку фотографи її заскочили на вулиці дорогою на показ бренду Christian Siriano, на якому дизайнер презентував колекцію осінь-зима 2025. Захід відбувся у Chelsea Industrial у Нью-Йорку. На акторці того дня була сатинова спідниця перлинного кольору та біла футболка. Доповнила це вбрання вона жакетом, сумкою-клатчем від Serepian та чоботами на підборах від бренду Toteme.

Кеті Голмс / © Getty Images
Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Другий образ Голмс вигуляла на презентації бренду L'Agence. Вона одягла вже чорну шовкову спідницю, але в поєднанні з синім жакетом. Футболка та аксесуари на ній залишилися ті ж самі, включаючи сумку та чоботи.

Кеті Голмс / © Getty Images
Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Раніше в межах Тижня моди в Нью-Йорку Кеті з'явилася на вечірці бренду Michael Kors у барі Bemelmans — акторка вибрала тоді елегантну чорну сукню міді зі складками на декольте.

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