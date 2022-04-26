Як побороти апатію під час війни: 5 лайфхаків від Олі Цибульської

Співачка поділилася простими прийомами, які допомогли їй вийти з затяжної депресії, яка тривала з початку війни.

Нещодавно Оля Цибульська відверто зізналася, що страждала від складного депресивного стану майже два місяці.

В Instagram співачка розповіла, що старалася триматися заради сина та прихильників і допомагати країні всім, чим могла, втім відчуття, що все навколо втратило сенс і тотальна апатія переслідували Цибульську протягом тривалого часу.



Оля намагається щодня підтримувати зв’язок зі своєю аудиторією і продовжує регулярно виходити у прямі ефіри та організовувати зустрічі для підтримки українців.

Тож артистка підготувала для підписників 5 особистих порад, які допомогли їй бодай частково відновити емоційний спокій:

"1. Приведи себе до ладу. Життя вже ніколи не буде таким, як було колись. Тепер воно зовсім інше. І нам складно до нього звикнути. Єдине, що залишилось - це ти сам. Дякувати Богу. Тому бережи те, що маєш. Звичайно, якщо це дозволяють зробити умови в яких ти зараз. Твоє тіло, твоє обличчя - це не орендована квартира. Це твоє постійне улюблене місце для душі. Нехай ця рутина відволікає і нагадує, що любити себе зараз - особливо важливо. Не картай себе за те, що в безпеці і маєш можливість помити голову, зробити маску для обличчя чи манікюр. Наші захисники на фронті борються за наше щасливе і красиве майбутнє. Готуй себе до перемоги.

Оля Цибульська з сином / Instagram Олі Цибульської

2. Знайди нове задоволення. Просте. Розпочни з теплого чаю і хоча б 10 хвилин без новин. Чи, як я, збирай яйця в курнику. Або глянь відео як наші хлопці лупашать смердючих орків. Дуже розслабляє. Дозволь собі відволіктися і пригадати хто ти і що приносить спокій твоєму серцю. Можеш почати з кількох хвилин на день. Стане трохи легше. Це відчуєш не лише ти, але і близькі поруч.

Оля Цибульская / Instagram Олі Цибульської

3. Дивись на вічне. На мистецтво, воду, небо. Щось, що, попри війну, залишається стабільним. Щось, що зруйнувати не під силу навіть найбільшому злу. Звучить банально, але щось настільки глобальне і неосяжне дарує надію і перспективи. Ми теж непокірні. Життя переможе. На нас чекає чудове, щасливе майбутнє.

4. Допомагай. Людям, яких знаєш і не знаєш. Просто так. Не тому, що так вимагає совість чи почуття провини. Віддаючи ми наповнюємося теплом і добром. Тобі справді стане легше засинати і прокидатися.

Оля Цибульська / Instagram Олі Цибульської

5. Знайди свою музику. Без слів чи зі змістом. Наш шоубізнес нарешті розцвів сучасними українськими піснями. Наші плейлісти нарешті майорять українськомовними треками в топах. Вони чудові. Знайди свій.

Я випустила "Минає день" на початку березня, коли здавалося, що боляче навіть дихати. І я б не змогла зробити цього без неймовірної підтримки своєї аудиторії. Тепер я щодня отримую повідомлення про те, як моя пісня допомагає пережити біль іншим. І це найкраща нагорода, яку я отримувала за свою кар’єру".

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