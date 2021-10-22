Як подруги: Міла Йовович з дочкою Евер сходила на вечірку

45-річна Міла Йовович зі своєю старшою 13-річною дочкою Евер Андерсон відвідала світський захід в Лос-Анджелесі.

Разом мама і дочка відвідали презентацію Casa Del Sol Tequila Presents Drivebys By Brian Bowen Smith. Невідомо, чому на такий захід Міла прийшла саме з неповнолітньою дочкою, але тим не менше.

Одягнена акторка була в білу блузку з коміром і в великий гороховий принт, короткі чорні шорти і щільні чорні колготи. У Міли була червона сумка Chanel на плечі, а на губах їй в тон червона помада. Темне волосся зірка зібрала шпилькою.

Міла Йовович з дочкою Евер / Getty Images

Її дочка Евер сяяла в милій квітковій сукні з мереживними вставками. У дівчини на обличчі теж був макіяж, правда менш помітний, ніж у її мами. Також вона в руках тримала сумку на ланцюжку. А пишне та об'ємне волосся Евер було розпущене.

На публіці Міла зі своєю сім'єю з'являється не часто. У вересні, нагадаємо, Міла дефілювала на показі Модного дому Balmain в Парижі разом з іншими легендами подіуму: Карлою Бруні, Наомі Кемпбелл і Наталією Водяновою.

Показ колекції весна-літо 2022 Balmain, Париж / Getty Images

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