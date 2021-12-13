Як подруги: Різ Візерспун із дочкою Авою сходили на прем'єру мультфільму

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра мультфільму "Співай 2", яку відвідали зіркові гості, які озвучили героїв мультфільму.

Серед них була акторка Різ Візерспун, яка приїхала на показ разом зі своєю 22-річною дочкою Авою Філіпп. 45-річна Різ одягла на захід коротку червоно-рожеву сукню в клітинку, доповнивши її червоними туфлями-човниками на шпильках із металевими заклепками.

Довге біле волосся Різ розпустила і накрутила легкими хвилями, зробила собі макіяж з акцентом на червоні губи і одягла сережки з діамантовим камінням.

Різ Візерспун з дочкою Авою / Getty Images

Ава Філіпп одягла чорну оксамитову мінісукню, з контрастним акцентом з білого мережива на комірі і досить глибоким вирізом на декольте. Дівчина одягла чорні оксамитові босоніжки на підборах, золоту підвіску на шию з перлинним каменем та перлинні сережки-висячки. Також рожеве волосся Ави було зібрано в зачіску, а на обличчі був вечірній макіяж.

Мама і дочка мали вигляд наче подруги і позували перед камерами в обіймах одна з одною. Також Різ зробила селфі з колегами за проєктом Метью Макконагі та Ніком Кроллом.

Різ Візерспун з Метью Макеонагі та Ніком Кроллом / Getty Images

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