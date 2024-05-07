Як подруги: топмодель Алессандра Амбросіо із донькою сходила на весілля відомого фотографа

42-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — разом зі своєю донькою — 15-річною Анею — стали гостями весільної церемонії.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Вони прийшли на весілля до відомого 60-річного нью-йоркського фешн-фотографа Стюарта Шайнінга. Очевидно, з ним Але познайомилася ще під час своєї співпраці Victoria's Secret, адже він часто працював із брендом.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

На весільну церемонію, яка проходила в гарному саду, Амбросіо вдягла обтислу світло-салатову сукню з оголеними плечима, яку доповнила білим жакетом. А її донька Аня – довгу сукню з принтом тай-дай та прозорі босоніжки на високих підборах.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, красива Алессандра Амбросіо у шоколадній сукні-бюстьє прийшла на презентацію нової колекції швейцарської годинної компанії Omega.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Читайте також:

Красиві вбрання супермоделі Алессандри Амбросіо (28 фото)