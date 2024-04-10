Як подруги: топмодель Алессандра Амбросіо показала дорослу 15-річну доньку

Зірка показала знімки із відпочинку з дітьми.
42-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросіо – опублікувала у своєму Instagram фото з Гаваїв, куди полетіла на відпочинок зі своїми дітьми – 15-річною донькою Анею та 11-річним сином Ноа.
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На одному зі знімків Алессандра позує обійнявшись з Анею. Дівчата виглядають як подружки, а не мати з донькою. Обидві зображені в бікіні. "Весняні канікули", — підписала пляжні кадри Амбросіо.
Нагадаємо, раніше топмодель Алессандра Амбросіо відпочивала в Камбоджі, звідки теж показувала фото у купальниках.
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