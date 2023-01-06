Як подружки: Алессандра Амбросіо показала фото із 14-річною донькою

41-річна бразилійка Алессандра Амбросіо — топмодель і колишній "ангел" Victoria's Secret — полетіла на відпочинок до спекотної Мексики і вже показала звідти пляжні фото.

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Супермодель у білому бікіні та з прикрасами на шиї позувала у водах Мексиканської затоки.

"Vitamin sea", – лаконічно підписала фото зірка.

А на інших фото компанію їй склала донька – 14-річна Аня Луїза. На дівчинці було червоне бікіні. Мама та донька мають вигляд як подружки.

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Нагадаємо, Алессандра Амбросіо відвідала вечірку після відкриття Міжнародного кінофестивалю у Джідді, Саудівська Аравія. Манекенниця одягла неоново-синій обтислий комбінезон, який переливався камінням.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

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