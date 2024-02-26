Як порцелянова лялька: Аня Тейлор-Джой на прем'єрі "Дюни" у вбранні з найобговорюванішої колекції року

27-річна акторка Аня Тейлор-Джой відвідала прем'єру другої частини фільму "Дюна" у Нью-Йорку, оскільки зовсім скоро ми побачимо її у цій адаптації однойменного роману Френка Герберта 1965 року. Знімалася у картині дівчина таємно і про її участь у проєкті стало відомо лише, коли вона нещодавно відвідала прем'єру фільму у Лондоні.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Цього разу Аня одягла вбрання з гучної колекції Модного дому Maison Margiela весна-літо 2024, розробленої креативним директором бренду Джоном Гальяно.

Її сукня була з двох видів тканини – нижній шар був золотим, а ось верхній – із тонкого шовку та фатину. Чорна спідниця мала також жорстку вставку, яка надавала спідниці трохи театральної форми.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Завершили образ Ані туфлі Tabi з оксамиту від Christian Louboutin створені для Maison Margiela, а також ретрозачіска та макіяж з яскравим блиском на губах.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Яка роль буде у дівчини у "Дюні" не повідомляється, але багато шанувальників франшизи припускають, що вона зіграє Алію Атрейдес, молодшу сестру головного героя. В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде незабаром — 29 лютого.

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