Як принцеса: Гарпер Бекхем відсвяткувала 11-річчя у гарній сукні

У неділю єдина дочка Вікторії та Девіда Бекхемів – Гарпер – відсвяткувала 11-річчя. З цієї нагоди Вікторія опублікувала в Instagram кілька фотографій іменинниці.

На одному з фото дівчинка зображена у синьому топі з принтом, широких джинсах та білій толстовці. Гарпер позувала на тлі красивих чорних дверей, стоячи спиною до камери і повернувши голову у бік того, хто робив цей кадр.

Гарпер Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

На другому фото Гарпер одягнена вже в рожево-фіолетову сукню від Zimmermann, вартістю 1600 фунтів стерлінгів і взута в кросівки Nike. Вона спускається сходами в будинку, а потім позує на тлі вбиральні.

"Вітаємо нашу маленьку Гарпер з 11-річчям!! Наймиліша, найдобріша, найкрасивіша душа, яку ми будь-коли могли побажати, ми всі тебе дуже любимо!", — підписала фотографії Вікторія.

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Минулого місяця Гарпер одягала цю саму сукню, коли разом зі своїм батьком Девідом вони відвідували виставу в оперному театрі La Fenice у Венеції.

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