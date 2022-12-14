Як принцеса: Сальма Гаєк у пишній сукні з пікантним декольте сяяла на прем'єрі фільму

Режисером фільму виступив Джоел Кроуфорд, а сценаристом – Пол Фішер. Історія від Universal/DreamWorks про найвідомішого пухнастого розбійника, улюбленця мільйонів, неповторного Кота в чоботях повертається на великі екрани через 11 років після прем'єри.

Сальма Гаєк та Антоніо Бандерас / Фото: Associated Press

Сальма мала казковий вигляд і була як принцеса в ніжно-блакитній сукні з корсетом, розшитим камінням та з пишною фатиновою спідницею. Вбрання ефектно підкреслювало груди акторки та її талію, рукави у вбрання були прозорі, а ось яке взуття підібрала Сальма, невидно через об'ємний поділ.

Акторка розпустила волосся, зробила насичений макіяж і одягла великий перстень на палець. На доріжці зірка позувала разом із актором Антоніо Бандерасом. Він не випускав акторку зі своїх обіймів.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Бандерас вийшов на доріжку у водолазці темно-бордового кольору, чорних штанях та байкерській шкіряній синій куртці.

Сальма Гаєк та Антоніо Бандерас / Фото: Associated Press

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Нагадаємо, в Україні Анімаційний мультфільм "Кіт у чоботях 2: останнє бажання" виходить у прокат 15 грудня. Перший фільм "Кіт у чоботях" вийшов 2011 року як спіноф франшизи "Шрек".

Читайте також: