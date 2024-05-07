Як принцеса зі скла: 26-річна Ель Феннінг одягла найнезвичайнішу сукню Met Gala 2024

У цьому скульптурному вбранні акторка мала чарівний вигляд.
Тема виставки в Метрополітен-музеї цього року звучить як "Сплячі красуні: відродження моди", а ось дрескод заходу отримав іншу назву — "Сад часу" і є відсиланням до однойменного оповідання Дж. Г. Балларда 1962 року.
Саме тому багато знаменитих гостей цього балу з'явилися у вбраннях з флористичними елементами: принтами, аплікаціями та вишивками. Проте 26-річна Ель Феннінг та її команда пішли іншим шляхом і обрали як декор і стилістику — птахів.
Авторство цього образу належить бренду Balmain, а прикраси, які носить зірка – від ювелірного бренду Cartier. Її сукня-бюстьє має спущені рукави, які прикрашають скляні птахи. Виконана вона із тонкої органзи, яку майстри ательє вручну покрили чотирма шарами смоли для створення ефекту скляної обманки.
Доповнила вона образ новою зачіскою – відрізала волосся у каре і трохи накрутила у легкі локони. Також на обличчі вона мала сяйний макіяж, а завершували цей фантазійний образ прозорі босоніжки.
Ще однією зіркою, яка для цього заходу вирішила звернутися до анімалістики, була Ума Турман. Акторка прийшла на Met Gala 2024 у сукні з блакитними метеликами.
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