Як принцеса зі скла: 26-річна Ель Феннінг одягла найнезвичайнішу сукню Met Gala 2024

Тема виставки в Метрополітен-музеї цього року звучить як "Сплячі красуні: відродження моди", а ось дрескод заходу отримав іншу назву — "Сад часу" і є відсиланням до однойменного оповідання Дж. Г. Балларда 1962 року.

Саме тому багато знаменитих гостей цього балу з'явилися у вбраннях з флористичними елементами: принтами, аплікаціями та вишивками. Проте 26-річна Ель Феннінг та її команда пішли іншим шляхом і обрали як декор і стилістику — птахів.

Авторство цього образу належить бренду Balmain, а прикраси, які носить зірка – від ювелірного бренду Cartier. Її сукня-бюстьє має спущені рукави, які прикрашають скляні птахи. Виконана вона із тонкої органзи, яку майстри ательє вручну покрили чотирма шарами смоли для створення ефекту скляної обманки.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Доповнила вона образ новою зачіскою – відрізала волосся у каре і трохи накрутила у легкі локони. Також на обличчі вона мала сяйний макіяж, а завершували цей фантазійний образ прозорі босоніжки.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Ще однією зіркою, яка для цього заходу вирішила звернутися до анімалістики, була Ума Турман. Акторка прийшла на Met Gala 2024 у сукні з блакитними метеликами.

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