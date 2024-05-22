Як райська птаха: Демі Мур позувала фотографам у чарівній жовтій сукні та сережках-квітах

Акторка вкотре довела, що вік – це лише цифра.

У межах Каннського кінофестивалю у Франції відбулася вечірка організована брендом Chopard під назвою "Одного разу у казці". Гостею цього гламурного світського заходу стала американська акторка Демі Мур.

Демі Мур / Фото: Associated Press

61-річна зірка вкотре продемонструвала чарівний лук, в якому мала дуже молодий та свіжий вигляд. Вона одягла яскраво-жовту сукню від бренду Oscar de la Renta, яка не мала бретельок.

Вбрання прикрашало невелике драпування на талії, дві великі милі квітки, а також високий розріз на спідниці, який дозволяв роздивитися її ніжні рожеві туфлі на ремінцях. Образ акторка доповнила жовтим клатчем із застібкою-квіткою та чарівними довгими сережками у вигляді квітів орхідей.

Демі Мур / Фото: Associated Press

А ось на самому кінофестивалі Мур продемонструвала кілька вечірніх вбрань. На червоній доріжці акторка сяяла в червоній сукні від Giorgio Armani Prive з колекції осінь-зима 2023, яку поєднала з рубінами, а також у шовковому вбранні з незвичайним бантом від Модного дому Schiaparelli з кутюрної колекції весна-літо 2024. яку бренд презентував на Тижні моди у Парижі.

Демі Мур у Giorgio Armani Prive / Фото: Associated Press

Демі Мур у Schiaparelli / Фото: Associated Press

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