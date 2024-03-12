Як рідке золото: Гайді Клум викликала фурор сукнею з вирізами на животі та стегнах

Сукня ідеально поєднувалася з аксесуарами та зачіскою, які зірка підібрала до неї.

Супермодель та телеведуча Гайді Клум з'явилася серед гостей щорічної вечірки Vanity Fair, яка вже традиційно відбулася після церемонією "Оскар".

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Цього разу зірка справила враження вбранням, оскільки одягла сукню Harris Reed з осінньої колекції 2023 року. Це була розкішна і сексуальна сукня золотого відтінку, що повністю складалася зі складок і драпувань.

Вбрання мало вирізи на животі та стегнах, які підкреслювали фігуру і робили сукню цікавішою. Також вона мала восокий розріз на спідниці, що відкривав ноги.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

До сукні Гайді підібрала відповідні аксесуари – золотий клатч-коробку, золоті босоніжки, величезні сережки із зірками та кілька золотих каблучок. Макіяж у неї був у золотих та коричневих відтінках, а волосся їй уклали стилісти у трендову мокру зачіску.

Гайді Клум із чоловіком Томом Каулітцом / Фото: Associated Press

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