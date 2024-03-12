Як рідке золото: Гайді Клум викликала фурор сукнею з вирізами на животі та стегнах

Сукня ідеально поєднувалася з аксесуарами та зачіскою, які зірка підібрала до неї.
Супермодель та телеведуча Гайді Клум з'явилася серед гостей щорічної вечірки Vanity Fair, яка вже традиційно відбулася після церемонією "Оскар".
Цього разу зірка справила враження вбранням, оскільки одягла сукню Harris Reed з осінньої колекції 2023 року. Це була розкішна і сексуальна сукня золотого відтінку, що повністю складалася зі складок і драпувань.
Вбрання мало вирізи на животі та стегнах, які підкреслювали фігуру і робили сукню цікавішою. Також вона мала восокий розріз на спідниці, що відкривав ноги.
До сукні Гайді підібрала відповідні аксесуари – золотий клатч-коробку, золоті босоніжки, величезні сережки із зірками та кілька золотих каблучок. Макіяж у неї був у золотих та коричневих відтінках, а волосся їй уклали стилісти у трендову мокру зачіску.
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