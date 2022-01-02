Як романтично: головний герой "Холостяка-11" Заливако з коханою прогулявся Софіївською площею

Михайло Заливако з Анною Богдан сходили до ялинки та зняли там відео.

Головний герой реалітішоу "Холостяк-11" — Михайло Заливако – опублікував в Instagram романтичне новорічне відео зі своєю коханою, переможницею проєкту – Анною Богдан.

Відео було знято на Софіївській площі. Пара гуляла, розглядала ярмарок, фотографувалася з Дідом Морозом, веселилася та цілувалася.

"З Новим Роком! Щоб цих меджик моментс були у кожного вдосталь. Щоб джингл беллс ми всі чули і не тільки як звуки в голові. Щоб вистачило нам газу, хоча з такою зимою нам потрібні дощовики. Шоб у всіх було що виставляти в інстаграм і щоб не було головняків, від яких піднімається тиск! Всім піс! – написав Мишко.

Читайте також: