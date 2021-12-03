Як романтично: "Холостячка" Злата Огнєвіч злилася у поцілунку під водою з фіналістом шоу

Як романтично: "Холостячка" Злата Огнєвіч злилася у поцілунку під водою з фіналістом шоу

Співачка вперше поцілувалася під водою під час дайвінгу.

У дванадцятому випуску романтичного реалітішоу "Холостячка" — головна героїня Злата Огнєвіч востаннє сходила у Тунісі на побачення з фіналістами – Дмитром Шевченком та Андрієм Задворним.

На побаченні з Андрієм Злата зайнялася дайвінгом. Під водою вони плавали, танцювали, а потім зняли трубки і злилися у поцілунку. Це було дуже романтично. Златі дуже сподобався такий дайвінг.

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Скрин відео

Скрин відео

Скрин відео

Скрин відео

Скрин відео

Скрин відео

Скрин відео

До речі, а на побаченні з Дмитром Шевченком Злата цілувалася з ним, купаючись під водоспадом, у річці та в басейні. Під час пристрасних обіймів та поцілунків Дмитро зізнався співачці, що хоче її, але вона відповіла, що до фіналу цього не має бути.

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