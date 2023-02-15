Як романтично: переможниця шоу "Холостяк-11" показала, що їй подарували на День закоханих

Анна Богдан похизувалася приємним сюрпризом.
Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан показала в Instagram Stories подарунок, який вона отримала учора, у День святого Валентина.
Дівчині надіслали величезний букет червоних троянд, викладених у формі серця. Дуже гарний і романтичний подарунок.
Аня лаконічно написала: "Дякую". Хто їй надіслав сюрприз, вона не зізналася.
Нагадаємо, а конкурентка Анни у фіналі проєкту "Холостяк-11" - Юлія бельченко - показала фоловерам відверту фотосесію, в якій вона оголеною позувала у ванні.
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