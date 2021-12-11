Як романтично: учасник шоу "Холостячка" зробив пропозицію своїй коханій

Олег Плахотнюк запропонував своїй колишній громадянській дружині руку та серце.

Відбулося пост-шоу "Життя після проекту", в якому учасники шоу "Холостячка-2 " розповіли, як змінилося їхнє життя після участі в реаліті-шоу.

Так, Олег Плахотнюк повідомив усіх, що він уже не холостяк. Він прийшов на пост-шоу зі своєю коханою, якою виявилася його колишня громадянська дружина та мама його дочки Єви – Яна. Всі були приємно вражені.

Плахотнюк зізнався, що після проекту він проаналізував своє минуле та став більш романтичним.

Просто в студії перед глядачами, коли до пари вийшла їхня маленька дочка, Олег став на коліно і зробив пропозицію Яні. Жінка з радістю відповіла йому згодою.

Олег Плахотнюк/Скрін відео

Олег Плахотнюк/Скрін відео

"Ми дуже давно знаємо один одного за цей час ми пережили з тобою багато різноманітних емоцій та подій. Ти подарувала мені прекрасну доньку Євочку і ти по-справжньому робиш мене щасливим чоловіком. Але завдяки проекту я зрозумів, що припустився одного опущення і сьогодні я хочу його виправити. Ян, я люблю тебе і хочу, щоб ти стала моєю дружиною", — сказав Плахотнюк коханій.

Instagram Холостяк СТБ

На своїй сторінці в Instagram Олег опублікував знімки зі своєю коханою та дочкою.

"Я зробив пропозицію на всю країну. Мені як козерогу, трохи екстраверту і людині сором'язливій — було мега важко зважитися на такий вчинок…⠀

Ми з @yana_tereshko давно знайомі – були разом тривалий період, у нас навіть є манюня – ця прекрасна @eva_olegova_odessa… Але, чогось нам все-таки не вистачало, було одне недогляд, яке я вирішив виправити буквально за кілька днів до зйомок – я вирішив зробити пропозицію. Чому не зробив раніше — ще кілька років тому і ще задовго до проекту або народження доньки — я думаю, що ця тема окремого посту ... Але, банальна фраза — усьому свого часу — вплинула.

Після проекту ми спілкувалися з Яною, проводили час разом з дитиною, але в один момент я відчув, що мені цього мало, я хочу продовження, розвитку та прогресу наших стосунків – просто бути поряд з усіма наслідками, що випливають. Одного разу я запропонував Яні та Єві переїхати до мене.

Тепер, озирнувшись назад, я розумію, що болісно довго йшов до цього рішення, і проект @holostyakstb і конкретно @zlata.ognevich мені справді в цьому допомогли, підштовхнули…", — написав Плахотнюк.

Нагадаємо, на пост-шоу Злата Огневич та Андрій Задворний розповіли про долю своїх стосунків після проекту.

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