Як рожевий зефір: канадська модель Коко Роша вийшла на публіку у напівпрозорому вбранням від відомого бренду

У банкетному залі готелю Washington Hilton відбулася щорічна вечеря Асоціації кореспондентів Білого дому. Окрім іменитих журналістів та політиків, подію також відвідала багато зірок американського кіно, телебачення та подіуму серед яких була і відома модель Коко Роша.

Для червоної доріжки заходу вона обрала незвичайну сукню з напівпрозорого рожевого фатину та шифону у якої була баска, довга спідниця зі шлейфом, рукави та висока горловина. Її автором був бренд Christian Siriano, який представив її в колекції прет-а-порте весна-літо 2024.

Сукню зірки подіуму доповнювали босоніжки на підборах та незвичайна прикраса на шиї з величезною перламутровою квіткою.

Коко Роша / Фото: Associated Press

Під час презентації колекції Christian Siriano Коко брала участь у показі цього бренду та презентувала на подіумі шоу розкішну пишну сукню з рожевого та чорного фатину. Показ проходив у Нью-Йорку. Під час створення колекції дизайнер Сіріано надихався балетом, якому він навчався у дитинстві,

Показ колекції весна-літо 2024 року бренду Christian Siriano / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2024 року бренду Christian Siriano / Фото: Associated Press

Читайте також: