Як рятувальниця Малібу: Алессандра Амбросіо підкреслила гарну фігуру червоним купальником

Топмодель зараз відпочиває на островах у Тихому океані зі своїми дітьми та друзями.

43-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросіо – вирушила у відпустку з дітьми – 15-річною донькою Анею та 12-річним сином Ноа – на Гаваї. Яскравими фото з островів вона поділилася у своєму Instagram.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Проте сімейство не просто купається в океані та засмагає, а й активно проводить час. Так, вони покаталися на сапбордах, пірнали зі скель у воду і покаталися на яхті.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра була одягнена в червоний злитий купальник, який ефектно підкреслив її підтягнуту фігуру. У ньому вона була схожа на одну з рятувальниць Малібу. Свій пляжний лук вона доповнила білі мінішортами.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, раніше топмодель Алессандра Амбросіо похизувалася новим татуюванням. Своє перше тату зірка зробила ще дуже давно — на попереку, але його рідко показує, тому що воно знаходиться нижче лінії спідньої білизни. Там намальований місяць, на якому сидить кішка, а на її хвості гойдається зірка. Друге ж татуювання – теж у непомітному місці.

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