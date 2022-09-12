Як сестри: 48-річна Кейт Мосс, що раптово помолодшала, вийшла у світ з 19-річною донькою

Учора, 11 вересня, у Нью-Йорку відбувся показ Tommy Hilfiger на який прийшло багато знаменитостей, деякі з яких пройшлися подіумом, демонструючи нову колекцію бренду.

На тижні високої моди у Нью-Йорку однією з важливих подій став показ Tommy Hilfiger. На подіумі дефілювали зірки та відомі моделі, наприклад, ефектний образ продемонструвала Ешлі Грем.

Серед гостей показу також було багато знаменитостей, прийшла й легендарна британська топ-модель Кейт Мосс зі своєю донькою. Останнім часом Кейт, яка нещодавно презентувала новий бренд – власну лінію косметики з догляду за обличчям та тілом – має просто чудовий вигляд. Шанувальники гадають, чи є сяюче обличчя Мосс результатом відмовити від нездорових звичок і залежностей, чи це результат досягнень сучасної косметології, але факт залишається фактом — виглядає модель чудово.

Зірка позувала фотографам у короткій сукні-сорочці з наречденіму та високих ботфортах, а її дочка Стелла Джонс одягла високі білі гольфи з босоніжками, коротку спідницю, топ та сорочку – все від бренду Tommy Hilfiger.

Кейт Мосс та її дочка Стелла Джонс / Фото: Getty Images

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