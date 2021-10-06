Як сестри: Демі Мур і Скаут Вілліс на показі Паризького тижня моди

Як сестри: Демі Мур і Скаут Вілліс на показі Паризького тижня моди

Демі Мур з дочкою Скаут Вілліс відвідали шоу пам'яті Альбера Ельбаза в Парижі.

Дизайнер Дому Lanvin, який згодом заснував особистий бренд AZ Factory і був сповнений надій і планів, несподівано помер в квітні 2021 року.

В рамках Паризького тижня моди цього сезону вирішили організувати показ на його честь. Він називався "Любов приносить любов". Серед його гостей було багато знаменитостей, які дружили і співпрацювали з Ельбазом.

Демі Мур і Скаут Вілліс / Getty Images

58-річна Демі Мур і її 30-річна дочка Скаут Вілліс були присутні на шоу удвох. Скаут одягла обтислу червону сукню в поєднанні з червоними лосинами і червоною накидкою, яку тримала в руках. Взута дівчина була в золоті гостроносі туфлі на підборах, а в руці тримала чорний клатч і книжку.

Демі одягла чорний обтислий комбінезон, розшитий блискучими паєтками, які сяяли під спалахами софітів, в поєднанні з об'ємним чорним пальтом і білими туфлями-човниками на підборах. Обидві зірки були з природними макіяжами на обличчях і розпущеним довгим волоссям. Демі також одягла окуляри. Цей же показ відвідала модель Тіна Кунакі.

Олів'є Рустем і Тіна Кунакі / Getty Images

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