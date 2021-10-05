Як сестри: Кейт Мосс і її 18-дочка Ліла потрапили під приціл папараці у Франції

Як сестри: Кейт Мосс і її 18-дочка Ліла потрапили під приціл папараці у Франції

А Парижі триває Тиждень моди.

У Франції зараз справжній зірковий аншлаг, адже багато селебріті прилетіли до Парижа, щоб відвідати Тиждень моди, а також працювати. Супермодель Кейт Мосс і її 18-річна дочка Ліла якраз з тих, хто вміє поєднувати приємне з корисним, тому між модними показами ходять на прогули і шопінг.

Вчора маму і доньку помітили, коли вони виходили з готелю The Ritz разом. Кейт була отелення елегантно, але просто, адже вибрала легку чорну спідницю, черевики і укорочений тренч.

Ліла була одягнена в максимально зручний одяг, адже замість підборів обрала кеди, чорний джемпер і велюрові спортивні штани. На очах у обох були сонцезахисні окуляри в одному дизайні.

Кейт Мосс і Ліла Мосс / Getty Images

До речі, в цьому ж готелі зупинилися Бруклін Бекхем і його кохана Нікола Пельц. Пазу також помітили, коли вони вийшли з готелю на шопінг.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельц / Getty Images

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