Як сестри: Різ Візерспун позувала з дочкою Авою на червоній доріжці

Різ Візерспун приїхала на 29-ту щорічну церемонію вручення премії Critics Choice Awards у Лос-Анджелесі разом зі своєю дочкою Авою Філіп.
Різ вийшла на доріжку в чорній сукні без бретельок, з величезним бантом на талії і високим розрізом, зшитим спеціально для неї брендом Celine. Образ акторка доповнила чорними шкіряними босоніжками на шпильках Christian Louboutin, одягла сережки-висячки з діамантами, дорогоцінний браслет на зап'ястя та каблучку.
Акторка зробила світлий манікюр та бордовий педикюр, біляве волосся розпустила та розчесала за проділом та зробила макіяж у теплих бронзових відтінках.
На доріжку Різ вийшла зі своєю 23-річною дочкою Авою.
Дівчина була в короткій чорній сукні, розшитій перлинами від Monique Lhuillier, чорних прозорих колготах і туфлях-човниках на високих підборах Christian Louboutin. Ава уклала волосся, зробила легкий вечірній макіяж та червоний манікюр.
У Instagram Візерспун опублікувала ще кілька фотографій, на яких зазнімкована разом із дочкою.
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