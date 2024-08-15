Як схожі: Різ Візерспун поділилася теплими фото зі старшим сином

На нових, опублікованих зіркою знімках, Різ зображена на фото зі своїм 20-річним сином Діконом Філіппом, якого народила в першому шлюбі з актором Раяном Філіппом.

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"Літні ночі з цим хлопцем — найкращі @deaconphillippe", — підписала кадр Різ. Зазнімкована мама з сином на заході сонця на фоні води. Знімки вийшли дуже ніжними. Очевидно у Візерспун чудові стосунки, як зі своїм старшим сином, так і з дочкою Авою, яка, як кажуть шанувальники акторки, як дві краплі на неї схожа.

Різ Візерспун з дочкою Авою / Фото: Getty Images

На початку цього місяця Різ відвідувала прем'єру фільму " Моргні двічі" разом із сином. Цей фільм став режисерським дебютом Зої Кравіц, з якою Різ знімалася у проєкті "Велика маленька брехня".

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