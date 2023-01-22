Як статуетка: струнка та елегантна зірка "Анатомії Грей" Еллен Помпео на червоній доріжці

Учора, 21 січня, у Дубаї відбулося відкриття нового готелю Atlantis The Royal. Захід був організований із великим розмахом. На ньому були присутні Кендалл Дженнер, зірка "Емілі в Парижі" Ешлі Парк та інші.

Розважала гостей сама Бейонсе, яка вийшла на сцену після довгої перерви у сукні від українського бренду Frolov.

Однією із гостей вечірки стала зірка серіалу "Анатомія Грей" Еллен Помпео, яка з'явилася на червоній доріжці у супроводі чоловіка музичного продюсера Кріса Айворі.

Еллен Помпео / Фото: Getty Images

Пара мала дуже ефектний вигляд, Кріс був у костюмі-трійці, краватці-метелику та лакових туфлях. Еллен для виходу обрала елегантну і лаконічну чорну вечірню сукню до підлоги з коміром стійкою та довгими рукавами, яка підкреслила її ідеально струнку фігуру.

Еллен Помпео / Фото: Getty Images

Вбрання вона доповнила ефектними браслетами, які одягла зверху рукавів сукні.

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