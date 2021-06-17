Як тенісистка: Кендіс Свейнпоул підкреслила стрункі ноги трендової мініспідницею

Короткі плісовані спідниці на піку моди цього літа.

32-річна південноафриканська супермодель Кендіс Свейнпоул продемонструвала, як носити саму модну спідницю цього літа.

Дівчина одягла чорний костюм від бренду alo, що складався з вкороченою футболки-поло і плісованої мініспідниці. Модель з розпущеним волоссям і природним макіяжем позувала на тлі пальм.

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Свейнпоул продемонструвала найочевидніший і класичний варіант носіння цієї спідниці. Хоча так само стильно вона буде виглядати і з худі, і з кроптопом.

Таку спідницю любить носити і інша супермодель — Кендалл Дженнер. Вона поєднує її зі спортивним топом і кофтою з довгими рукавами.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що бренд Victoria's Secret відмовився від роботи з супермоделями з ідеальними тілами. Більше показів з красунями на подіумі в крилах і неймовірних шоу ми не побачимо. Замість цього Victoria's Secret запустил кампанію за участю жінок, відомих своїми досягненнями, а не формами.

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