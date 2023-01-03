Як тримається "Молодіжний фронт України": інтервʼю з автором фільму та головною героїнею, що пережила окупацію

Повномасштабна війна докорінно змінила життя кожного з нас, зокрема й української молоді. Від перших днів вторгнення багато юнаків і дівчат добровільно долучилися до лав ТРО та ЗСУ, почали волонтерити, працювати на користь держави, даючи гідну відсіч агресору.

У серпні 2022 року відбулася прем’єра документальної кінострічки «Молодіжний фронт України», в якій головна героїня Аліна, представниця маріупольської молоді, через призму свого життя розповіла історії 22-х молодих людей від Маріуполя до Бучі, які кожного дня борються за нашу державу та Перемогу на різних фронтах. Фільм створено за підтримки Міністерства молоді та спорту України у співпраці з молодіжними радами Маріуполя, Хмельницького, Харкова, Приморська та інших міст.

До слова, цей документальний фільм доступний до безкоштовного перегляду на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ за посиланням.

ТСН.ua в ексклюзивному інтервʼю поспілкувався з автором-ідейником документального фільму «Молодіжний фронт України» Володимиром Соньком та головною героїнею стрічки Аліною Козицькою про ключові меседжі та ідею проєкту, роботу Молодіжної ради України та героїчні історії української молоді.

Володимир Сонько

Володимире, сьогодні з’являється все більше українського контенту, який висвітлює правду про повномасштабну війну рф в Україні. Фільм «Молодіжний фронт України» несе в собі схожу ідею та меседжі. Розкажіть детальніше, про що цей фільм та в чому його особливість?

Документальна кінострічка «Молодіжний фронт України» — унікальна історія головної героїні з Маріуполя, яка вижила під час воєнних злочинів росії та геноциду українського народу в місті. Аліна — молода дівчина, громадська активістка, яка через призму свого життя розповість історії молодих людей, які безупинно борються за нашу свободу та незалежність. Київ, Боярка, Чернігів, Луцьк, Зборів, Ірпінь, Бахмут, Хмельницький, Харків, Херсон, Дніпро, Луганськ, Бахмут, Суми, Буча, Маріуполь — у кожного з цих міст своя історія, свої молоді Герої, про яких варто розповісти.

У фільмі порушуються дуже важкі та особисті питання. Зокрема, під час спілкування з молоддю з Луганської та Донецькоъ областей неможливо було стримати сльози. Не забуваймо, що війна триває від 2014 року. Донбас — це Україна! Луганськ — це Україна! Мені здається, що молодь з усіх куточків України ніщо і ніхто не зможе зупинити.

Розкажіть, як виникла ідея створити документальну кінострічку «Молодіжний фронт України» та скільки людей працювало над її втіленням?

Як голова Української асоціації молодіжних рад, я часто надихаюсь історіями молодих людей, які займаються волонтерством, гуманітарною допомогою, є працівниками в молодіжних центрах, членами молодіжних рад або громадських організацій, студентських або учнівських самоврядувань. Через ці історії я часто не спав ночами, адже сам усіляко займався координаційним штабом молодіжних рад України, шукав гуманітарну допомогу за кордоном, спільно з командою працювали над різними програмами для інститутів, однією з таких є відновлювальна програма «Збройні сили молодіжних рад України».

І от в одну з таких ночей я задрімав, і мені наснився чудовий сон про молодіжний фронт України: як молодь його тримає і спільно з усією країною йде до Перемоги. Тоді в мене виникла ідея показати всі історії через призму однієї дівчини, яка 67 днів була без зв'язку в місті, за яким спостерігав весь світ. Ідея знайшла захопливий відгук у самої героїні, а також у партнера асоціації — Міністерства молоді та спорту України. Зокрема, заступниця міністра молоді та спорту Марина Попатенко, як і ми, перейнялася і відчула те, що ми хотіли показати від молодих людей. І завдяки цій підтримці ми змогли доповнити картинку історій з різних секторів молодіжної політики.

Ми зробили це спільно з молоддю та владою, командою із 7-ми людей, в яких сяяли очі від того, що вони роблять. Ми реалізували мрію, яка мотивувала нас із кожним наступним днем фільмування та монтажу.

На яку вікову аудиторію розрахований фільм?

Фільм розрахований на вікову аудиторію 14+, проте не рекомендований особливо вразливим людям.

Серед інших героїв фільму — українська молодь, хлопці й дівчата, які через повномасштабне вторгнення були змушені покинути свої домівки та виїхати за кордон. Розкажіть більше про героїв фільму: хто вони та як відбувався пошук героїв?

Пошук героїв фільму виявився досить легким, адже все відбувалося через мережу родини молодіжних рад України — Українську асоціацію молодіжних рад. Завдяки доступу до всіх 24-х областей України через молодіжні ради та на наших партнерів за ці роки роботи, ми могли швидко знайти людину, до прикладу, в Бахмуті, Херсоні чи навіть Луцьку та Бучі, або ж Зборові Тернопільської області. Будь-де ми знаходили відгук від молодих людей, на мою думку, це також було тому, що вони відчували: це та можливість, через яку ми хочемо проявити свій голос, голос молоді, розповісти, що у нас на душі. Та й для мене особисто, як автора-ідейника, — це було так.

Героями фільму є хлопці та дівчата, які залишили свої домівки та пішли до лав ЗСУ, тероборони або ж виїхали за кордон. Також ті, які до останнього залишилися і роблять все можливе і неможливе задля Перемоги. Це представники молодіжних рад, центрів, органів студентського та учнівського самоврядування тощо. Кожен із них мав унікальну історію, яка була пов'язана з історію життя головної героїні.

Аліно, чи мали ви раніше досвід у зніманнях схожих проєктів? Поділіться враженнями від знімального процесу та роботи над кінострічкою.

Це мій дебют. Раніше ніколи не знімалася в документальних фільмах. Хіба що мала досвід у зйомках соціальних роликів у межах молодіжної роботи. Тож від знімального процесу отримала вдосталь нових вражень та емоцій. Це був корисний і цінний досвід. По-перше, на зйомки у нас було всього 10 днів, додаткового фінансування не було, і ми мали об'їхати багато міст України за тиждень, щоб залишився ще час на монтаж. Потрібно було оперативно вирішувати багато організаційних питань: пошук оператора та режисера монтажу, узгодження планів із кожним героєм фільму, розвʼязання питань логістики тощо. Лише уявіть: за 18 годин ми змонтували фільм тривалістю 50 хв. Самій не віриться, що нам це вдалося. Та без згуртованої команди у нас нічого б не вийшло. Я дякую всім, хто долучився до робочої групи і допоміг створити цей фільм.

Повномасштабна війна безповоротно змінила життя кожного українця. Аліно, як нам відомо, ви та ваша родина протягом 1,5 місяця перебували в окупованому Маріуполі. Розкажіть про той період вашого життя: що було найскладнішим і як вдалося виїхати?

Я провела в окупації 67 днів, з них 47 днів сиділа в підвалі. Ми ховалися вдома, у приватному будинку батьків (я, мати, тато й бабуся). Найскладнішим насправді для мене було не збожеволіти. Тому що кожна година могла б бути останньою. Іноді не вірилося взагалі, що таке може бути у 21 столітті. Коли ти розумієш, що знищують повністю твоє життя, забирають у тебе все, а ти навіть не можеш на це вплинути. Ти знаходишся в повному інформаційному вакуумі, ти не знаєш жодних новин — це дуже складно. Не знаєш, у що вірити. Просто було одне запитання в голові: "За що?". Ми голодували, отримали поранення, травми, як фізичні, так і психологічні, переохолодження. Але, хвала Богу, ми вижили. 2 травня, під час офіційної евакуації, нам із бабусею вдалося виїхати з окупованого міста. За два дні ми доїхали до Запоріжжя, а ось батьки на той момент залишилися в Маріуполі, щоб постаратися полагодити будинок самотужки, зібрати всі речі тощо. Вони лише восени приїхали до мене в Київ.

До повномасштабного вторгнення росії до України ви працювали в Молодіжній раді Маріуполя. Розкажіть про досвід роботи та свій внесок у розвиток молодіжної політики в місті.

Маріуполь — місто для молоді та реалізації ідей. У вересні 2020 року було вперше створено Молодіжну раду м. Маріуполя. Тоді наша команда налічувала 35 осіб — мешканців міста віком від 14 до 35 років. Здебільшого це представники громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, що провадять діяльність у сфері молодіжної політики Маріуполя, або активні молоді люди, які виявили бажання займатися розвитком молодіжної політики в місті. За 1,5 року роботи нам вдалося реалізувати багато проєктів, які покращили соціальний аспект життєдіяльності молоді Маріуполя, а також підвищили рівень довіри до міської влади. Оскільки всі актуальні проблеми молодіжної політики можуть бути повною мірою реалізовані тільки в разі залучення молоді як партнерів міської влади і наділення їх повноваженнями, 2021 року я стала членом виконавчого комітету міської ради від молоді міста.

Маріуполь — місто на фронті, яке 8 років жило з пострілами, нападами, постійними перевірками. Попри це, за останні 5 років воно дуже стрімко розвивалося. Та, на жаль, у нас все забрали! Місто знищили, людей убили. Маріупольці завжди були сильними та незламними, що доводять і зараз. На молодь міста, якій вдалося вибратися з пекла російської окупації, чекали нові випробування — як закінчити навчання, де знайти роботу, за що жити. Аби допомогти вирішити нагальні потреби, Молодіжна рада Маріуполя вирішила переформатувати свою роботу та працювати з нашою молоддю по всій Україні. Підтримати її в містах, де вони зараз перебувають. Так відкрилися центри «ЯМаріуполь».

«ЯМаріуполь.Молодь» — це проєкт підтримки молоді Маріуполя та Маріупольського району, який допомагає інтегруватися в нові міста та громади. Розвиватися, реалізовувати свій потенціал, який буде спрямований на відбудову Маріуполя з урахуванням інтересів і пропозицій, які зроблять його комфортним і перспективним для молоді.

Не так давно ви очолили нову посаду — заступниці голови Української Асоціації Молодіжних Рад. У чому наразі полягає ваша робота та яку користь вона несе для української молоді?

Так, у вересні 2022 року я стала заступницею голови Української Асоціації Молодіжних Рад. До цього я брала участь у різних заходах УАМР, будучи делегатом від своєї Молодіжної ради. Наразі ми обрали 9 керівників напрямів асоціації, тому моїм першочерговим завданням є контроль та координація їхньої роботи. Це дев’ять нових команд, які будуть займатися розвитком молодіжної політики в абсолютно різних сферах по всій країні. Також я є одним із координаторів програми «Збройні сили молодіжних рад України», метою якої є створення проєктних рішень для роботи молодіжних рад, МКДО та їхніх ініціативних груп, МГО в умовах війни, а надалі відбудови громад, областей та України в цілому. Також я займаюся організацією національних і міжнародних проєктів асоціації.

«Для Київстар ТБ важливим є підтримувати проєкти, які фіксують злочини росії на території нашої держави та документують приголомшливі історії українців. «Молодіжний фронт України» — це стрічка про незламних активних молодих людей, які, попри виклики повномасштабної війни, продовжують розвивати Україну та допомагають одне одному, почасти ризикуючи власною безпекою. Це про героїв сучасності, які своїм прикладом надихають мільйони інших людей», — прокоментували в Київстар ТБ.

Нагадаємо, документальна стрічка «Молодіжний фронт України» доступна до безкоштовного перегляду на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ або за посиланням.