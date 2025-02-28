Як у Керрі Бредшоу: дівчина купила унікальну сукню Vera Wang у комісійному магазині

Хтось колись пожертвував це вбрання магазину і тепер воно отримає нове життя.

Прихильниця серіалу "Секс і місто" на ім'я Ешлі Кано поділилася на своїй сторінці в TikTok, що випадково знайшла сукню мрії в комісійному магазині Goodwill. Дівчина часто купує одяг у цій мережі, а потім перепродує в Інтернеті.

Якось гулявши магазином у пошуках речей дівчина побачила незвичайну весільну сукню з величезною спідницею і виявилося, що це вбрання від відомого бренду Vera Wang. Вартість вбрання була лише 18,99 доларів (це близько 787 гривень).

Сукня дуже схожа на ту, яку носила Керрі Бредшоу, але не в серіалі, а у фільмі "Секс і місто". Вбрання дівчина показала у короткому відео.

Також в іншому ролику вона зазначила, що сукня величезна. Розмір вбрання 4 (40-42 у нас), і, за словами Ешлі, воно в ідеальному стані. На її думку, попередня власниця сукні перед тим як пожертвувати її до комісійного магазину віддала на чистку, або її взагалі не носили.

Також Ешлі Кано зазначила, що не має наміру одягати цю сукню або залишати собі, оскільки хоче її продати. Гроші їй потрібні, щоби покрити витрати на адвокатів після власного розлучення.

Скриншот з відео

Нагадаємо, що у фільмі героїня Сари Джессіки Паркер носить цю сукню в день фотосесії для Vogue.

Однак, як весільну героїня в результаті обирає вбрання від Vivienne Westwood, яке модельєрка їй надіслала у подарунок.

Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images

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