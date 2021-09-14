Як відбувся Met Gala 2021: ексклюзивний репортаж ТСН з Нью-Йорка

В Нью-Йорці відбулася найжаданіша модна вечірка року. Яким був захід цього року, розповість кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко.

Після вимушеної відсутності у пандемічний рік Мет гала повертається. Щоб потрапити сюди, треба бути або суперзіркою, або мати 300 тисяч доларів на квиток. Темою цього року обрали американську моду.

Анна Вінтур / Associated Press

Оркестр, що грає і танцює в комбінезонах у кольорах американського прапора - це подарунок від дизайнерки Стелли Маккартні. Їй сьогодні виповнюється 50, тож Стелла пропускає вечірку - розповіла її на 20 років старша подруга Анна Вінтур, незмінна редакторка глянцю Вог. Багатьом вона відкрила шлях у світ моди, і багатьом - закрила. Дизайнерів зі світовими іменами Ральфа Лорена, Оскара Деларенту, Кароліну Хереру, Віру Вонг і Майкла Корса називає як старих друзів:

"Ми вшановуємо американську моду - такі величини як Ральф, Оскар, Кароліна, Віра і Майкл. І, звичайно, майбутнє - 70 відсотків виставки представляє майбутнє американської моди", - зазначила Анна.

Біллі Айліш / Associated Press

Співголовами цієї вечірки стали зірки у віці до 25. Наймолодша володарка Греммі Біллі Айліш свій звичний сміливий образ і авангардний колір волосся проміняла на ніжно-персикову сукню і зачіску у стилі Мерлін Монро. 15- метровий шлейф за співачкою заносили кілька асистентів:

"Це дивовижно, сюрреалістично, прекрасно і велика честь для мене".

Ліл Нес / Getty Images

Золотий плащ за репером Ліл Нес Ікс теж довелося вкладати помічникам. Досхочу попозувавши у такому вигляді, співак зняв верхній одяг і залишився у золотих обладунках. Але й вони виявилися не останнім його вбранням - репер роздягнувся ще раз і залишився у всіяному камінням трико.

Молода поетеса Аманда Горман, що стала широко відомою після того, як прочитала власні вірші на інавгурації президента Джо Байдена, каже, переосмислила образ статуі свободи - про неї нагадував вінець на голові. Модна вечірка для неї уперше, зізнається Аманда, взагалі то вона більше любить писати книжки:

- Для мене - це світський вихід і можливість виглядати чарівно. Я насолоджуюся моментом і приступаю до роботи, щоб змінити світ на краще. Зазвичай я роблю це через книжки.

Те, що свої ідеї можна поширювати у будь-який спосіб, юним колегам продемонструвала конгресвумен від штату Нью Йорк Керолайн Мелоні. Її сукня - втілена агітація за права жінок.

А от впізнати у темному силуеті модель і телезірку Кім Кардаш‘ян змогли лиш віддані фани. Класичний чорний обрала і Шерон Стоун. А співак Френк Оушен зробив акцент на аксесуарі - роботизованій дитині під колір свого волосся.

Кім Кардашян / Associated Press

"Американська мода, традиційно, це зручний одяг і кросівки, прокментували куратори Met Gala. Але іноді можна дещо переосмислити і зробити американську моду більш емоційною".

Зіркові гості Met Gala 2021 (44 фото)

Новини світу: як відбувся Met Gala 2021 - ексклюзивний репортаж ТСН з Нью-Йорка

Зі Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1.

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