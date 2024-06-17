Британка Адель з'явилася на концерті в Лас-Вегасі в сукні від російського бренду YUDASHKIN, заснованого путіністом Валентином Юдашкіним.

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Знімками з концерту зірка поділилася в Instagram і навіть відмітила цей бренд, що теж дуже здивувало, адже це мало вигляд реклами.

Багато шанувальників зірки були обурені таким її вибором сукні, про що написали їй у коментарях.

Сам Юдашкін помер від раку 2023 року, але за роки своєї роботи і життя в РФ запам'ятався як той, хто розробляв військову форму для армії Росії і як затятий путініст. Якось навіть прес-секретар-пропагандист Путіна – Дмитро Пєсков – дякував йому за пропаганду російської культури за кордоном. Він неодноразово з'являвся у Кремлі, отримував нагороди з рук диктатора Путіна, а також одягав дружин різних російських урядовців.

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