Як ялинкова мішура: індійська суперзірка Айшварія Рай одягла креативну сукню на червону доріжку

Зірка Боллівуду та переможниця конкурсу "Міс світу 1994" — Айшварія Рай — з'явилася цього року серед гостей Каннського кінофестивалю. Зірка вийшла на червону доріжку перед показом фільму "Види доброти", який зняв Йоргос Лантімос – оскароносний режисер.

Айшварія Рай / Фото: Associated Press

Для цього заходу вона обрала дуже креативну сукню від Falguni Shane Peacock, яка поєднувала у собі сріблястий та бірюзовий відтінки. Дизайн був дуже складним, а декор, який використовувався у сукні, більше скидався на святкову мішуру, яку використовують для прикрашання ялинок на Різдво.

Також сукня була розшита лелітками та бісером. З мішури на ньому були ще й банти. Спереду декольте вбрання прикрашали складки тканини. Такі самі елементи повторювалися і на спині вбрання. Образ зірки доповнили діамантові прикраси, макіяж із використанням бірюзових тіней, а також зачіска з легкими кучерями.

Айшварія Рай / Фото: Associated Press

Айшварія Рай / Фото: Associated Press

Не можна не помітити, що рука акторка, як і раніше, в гіпсі. Що сталося, вона не пояснила, але кілька днів тому також вийшла з ним на червону доріжку. Тоді вона подивилася прем'єру науково-фантастичного фільму Френсіса Форда Копполи "Мегалополіс" у сукні зі шлейфом та золотим декором від цього ж індійського бренду.

Айшварія Рай / Фото: Associated Press

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