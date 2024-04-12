Як з картини ван Гога: Гантер Шафер викликала фурор намальованою сукнею

Таким образом вона знову довела, що є однією з ключових постатей у модному світі.

У Нью-Йорку відбулася церемонія вручення премії GQ Global Creativity Awards і однією з гостей цього заходу стала акторка та активістка Гантер Шафер.

Дівчина була удостоєна на цьому заході нагородою, тому обрала особливе вбрання. Гантер з'явилася перед камерами у прямій сукні від бренду Marni, яку бренд для неї створив на ексклюзивно. Допомогла їй із образом персональна стилістка Дара Аллен.

Сукнею Шафер віддала шану одному з найвеличніших художників усіх часів Вінсенту ван Гогу. Сукня Marni була створена дизайнером Франческо Ріссо і розписана вручну так, щоб була як найзнаменитіша картина імпресіоніста — "Зоряна ніч". Також у вбрання було глибоке V-подібне декольте.

Гантер Шафер / Фото: Associated Press

Образ Гантер Шафер доповнила лаконічними зачіскою з макіяжем, парою сережок і такими ж розмальованими туфлями.

Гантер Шафер / Фото: Associated Press

Однак це не вперше, коли акторка одягає на червону доріжку намальовану сукню, показуючи так свою любов до мистецтва. Восени минулого року Гантер відвідала прем'єру фільму у дивовижній сукні-пазлі від Модного дому Schiaparelli. Це вбрання з кутюрної колекції осінь-зима 2024 — повністю ручна робота. Кожну частину сукні було розписано вручну, а потім за допомогою гачка зібрано разом.

Гантер Шафер / Фото: Getty Images

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