Як з обкладинки Vogue: Аліна Байкова похизувалася ідеальною бронзовою засмагою з Італії

Зірка продовжує свою подорож.
Українка Аліна Байкова зараз подорожує Італією, насолоджуючись культурою, природою та морем. Іноді на своїй сторінці в Instagram вона ділиться знімками із відпочинку та своїми образами.
Особливу увагу завжди привертають патріотичні вбрання дівчини. На одних з останніх кадрів, опублікованих Аліною, вона позувала в Портофіно на пляжі, а також трохи прогулялася містом.
На ній був роздільний купальник, що складався з синього верху та жовтого, майже неонового низу. Волосся Аліна зібрала та одягла сережки у вуха.
На деяких знімках помітно талант дівчини до позування, адже її звичайні фото з пляжу більше нагадували фото для глянцю.
Коли вона вийшла на прогулянку, то додала в образ жовті шорти, білу сорочку і улюблену сумку від Dior.
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