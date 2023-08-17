Як з обкладинки Vogue: Аліна Байкова похизувалася ідеальною бронзовою засмагою з Італії

Українка Аліна Байкова зараз подорожує Італією, насолоджуючись культурою, природою та морем. Іноді на своїй сторінці в Instagram вона ділиться знімками із відпочинку та своїми образами.

Особливу увагу завжди привертають патріотичні вбрання дівчини. На одних з останніх кадрів, опублікованих Аліною, вона позувала в Портофіно на пляжі, а також трохи прогулялася містом.

На ній був роздільний купальник, що складався з синього верху та жовтого, майже неонового низу. Волосся Аліна зібрала та одягла сережки у вуха.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

На деяких знімках помітно талант дівчини до позування, адже її звичайні фото з пляжу більше нагадували фото для глянцю.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Коли вона вийшла на прогулянку, то додала в образ жовті шорти, білу сорочку і улюблену сумку від Dior.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Читайте також:

Розкішні образи української моделі Аліни Байкової (10 фото)