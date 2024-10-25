Як завжди, без бюстгальтера: Ешлі Робертс у трав'яній майці блиснула сосками на вулицях Лондона

Радіоведуча та ексучасниця The Pussycat Dolls не любить носити білизну.
Ешлі Робертс потрапила до об'єктивів папараці, коли вийшла з офісу у Лондоні, де вона веде ранкове шоу на студії Heart Breakfast Radio Studios.
Знаменитість, як завжди, була без бюстгальтера. На ній була майка в рубчик трав'яного відтінку, крізь яку були помітні її соски.
Лук Ешла доповнила шкіряною короткою спідницею такого самого кольору з поясом-бантом і коричневою дублянкою на блискавці. Взута вона була у чорні високі чоботи, в руці несла чорну крокодилячу сумку, а на обличчя одягла стильні сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, раніше Ешлі Робертс продемонструвала цікавий образ у стилі cowboy core.
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