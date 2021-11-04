Як завжди, бездоганна: Елізабет Герлі у білому бікіні позувала на пляжі

56-річна акторка любить вихвалятися фігурою в купальниках.
Елізабет Герлі опублікувала в Instagram фото у купальнику свого бренду Elizabeth Hurley Beach. Акторка продемонструвала струнку фігуру у білому бікіні з ланцюжками на ліфі та плавках. Вона також анонсувала появу цієї моделі у продажі.
Позував Ліз на пляжі. Вона доповнила свій образ солом'яним капелюхом, з-під якого виглядали локони.
Оскільки Герлі обожнює фотографуватися в купальниках, вона похизувалася фігурою ще в одній моделі — графітово-сірій і теж із золотими ланцюжками.
А який вам більше сподобався купальник?
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