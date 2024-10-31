Як завжди, ефектна: Арабелла Чі у блакитному вбранні похизувалася пікантним декольте

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила фоловерів в Instagram новим фото з відпустки, яку вона провела у турецькому місті Бодрум.

Дівчина зробила селфі, на якому постала у блакитному вбранні на тонких бретельках із пікантним V-подібним декольте.

Арабелла Чі

Чі зробила укладання, яке закинула на один бік, макіяж у натуральних відтінках, вуха прикрасила золотими сережками-кільцями, а шию – намистом і ланцюжком із підвіскою. Арабелла, як завжди, мала ефектний вигляд.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі вийшла на вечірню прогулянку Бодрумом у спокусливому аутфіті. На ній була жовта шовкова сукня у білизняному стилі на тонких бретельках і з сексуальним декольте.

Читайте також: