Як завжди, ефектна: Демі Мур продемонструвала стильні образи у штанних костюмах

61-річна американська акторка Демі Мур ходить на шоу і дає інтерв'ю, в яких розповідає про свою нову роботу – роль старіючої телезірки у фільмі жахів "Речовина", яку вона разом із колегами презентувала нещодавно на Каннському кінофестивалі.

Також для промо вона знімається у фотосесіях. Цього тижня вона потрапила одразу до двох видань – інтерв'ю з нею з'явиться на сторінках The New York Times, а фотосет – у Guardian Saturday. Цікаво, що для обох випадків Демі обрала стильні штанні костюми — сірий маскулінний у поєднанні з білою сорочкою і костюм з вузькими штанями з лампасами.

За сюжетом фільму "Речовина" голлівудська зірка, яку і грає Мур, вирішує омолодитися за допомогою загадкової рідини і в результаті створює свою "нову" версію, але, як виявляється, зі страшними побічними ефектами.

Нагадаємо, раніше чарівна Демі Мур відвідала прем'єру документального фільму Brats, захід відбувся у рамках кінофестивалю "Трайбека" у Нью-Йорку. Перед камерами зірка блищала у білому образі від бренду Schiaparelli з колекції прет-а-порте весна-літо 2024 року.

Демі Мур / Фото: Associated Press

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