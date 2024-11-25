Як завжди, ефектна: Дженніфер Лопес у мініспідниці і жакеті з пікантним декольте позувала на бранчі

Співачка й акторка займається промокампанією фільму, в якому вона зіграла одну з головних ролей, а спродюсував його її ексчоловік – Бен Аффлек.

Дженніфер Лопес відвідала в Беверлі-Гіллз бранч у межах промокампанії біографічної драми про спорт "Нестримний" (Unstoppable). Перед фотографом вона позувала в компанії колеги по фільму – Джарела Джерома.

Джен, як завжди, мала ефектний вигляд. Вона була одягнена у стильний чорний костюм від бренду Patou, який складався з мініспідниці зі складками і жакета у стилі куртки з золотими ґудзиками й широким тканинним поясом. У неї було пікантне декольте, яке привертало увагу.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Аутфіт зірка доповнила чорними шкіряними гостроносими ботфортами на високих підборах.

Лопес розпустила волосся, наділа на обличчя сонцезахисні окуляри, губи нафарбувала бежевим блиском, зробила довгий манікюр трендового коричневого кольору та прикрасила руку золотим браслетом і каблучкою.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес у світло-бежевій мініспідниці і лакованих туфлях-човниках похизувалася стрункими ногами.

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