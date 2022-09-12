Як завжди, ефектна: Кім Кардашян підкреслила сексуальні форми розкішною сукнею

Кім Кардашян відвідала фешншоу Fendi, яке відбулося в межах Тижня моди у Нью-Йорку.

Зірка реаліті, як завжди, продемонструвала розкішний образ. Красуня одягла бежево-нюдову напівпрозору сукню з блискітками, яка ідеально підкреслила її сексуальні форми.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Аутфіт Кардашян доповнила босоножками зі стразами і мініатюрною сумочкою в тон вбрання. Волосся вона зібрала у хвіст і зробила насичений макіяж.

Нагадаємо, Кім знялася у цікавій фотосесії для вересневого номера журналу Interview, присвяченій американській мрії. Знімання відбулися у жанрі пін-ап. Зірка реаліті постала у досить цікавому образі, в якому її просто не впізнати. Кім була з коротким білявим волоссям і білими бровами

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