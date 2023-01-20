Як завжди, ефектна: "мама Стіфлера" вечірньою сукнею підкреслила сексуальні форми

61-річна Дженніфер Кулідж обожнює чорний колір, який робить кожен її вихід елегантним і вишуканим.

Дженніфер Кулідж, яка прославилася роллю спокусливої мами Стіфлера у культовій комедії "Американський пиріг", відвідала прем'єру фільму "Нестримне весілля" у Лос-Анджелесі.

Акторка обрала для такої події чорну вечірню обтислу сукню міді від бренду Self Portrait. У зоні декольте і на тулубі були мереживні вставки. Вбрання чудово підкреслило сексуальні форми Кулідж.

Дженніфер Кулідж / Фото: Associated Press

Аутфіт Джен доповнила чорними замшевими туфлями на шпильках. Вона уклала волосся у локони, зробила макіяж із акцентом на очах і манікюр з принтом у сіточку. На пальцях у неї були розкішні каблучки з камінням.

Дженніфер Кулідж / Фото: Associated Press

Дженніфер Кулідж / Фото: Associated Press

Дженніфер була у хорошому настрої. А ще вона завжди впевнено почувається перед камерами і це - круто, адже ця якість додає акторці ще більшої привабливості. Кулідж залюбки позувала фотографам і демонструвала свою фігуру.

Дженніфер Кулідж / Фото: Associated Press

Дженніфер Кулідж / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на вечірці HFPA і Billboard Golden Globes у Каліфорніії Кулідж сяяла у чорній мереживній сукні, елегантному пальті і шкіряних чоботях з круглими носками.

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