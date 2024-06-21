Як завжди, ефектна: Наомі Кемпбелл мінісукнею підкреслила стрункі ноги

54-річна супермодель любить носити короткі вбрання, які чудово підкреслюють її довгі ноги.

Наомі Кемпбелл відвідала вечірку "Літня ніч" у NYX Mayfair, яку вона організували разом із Едвардом Еннінфулом у Лондоні.

Модель обрала для своєї появи синю мінісукню з цікавими рукавами, розшиту срібними нитками, бісером і стразами. Вбрання чудово підкреслило її стрункі ноги.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Аутфіт Наомі доповнила гостроносими туфлями кольору металік. Волосся вона уклала у локони, зробила макіяж із довгими віями і фіолетовими тінями на повіках, а також молочний манікюр. У вухах у неї були срібні сережки, на шиї – золотий ланцюжок із підвіскою "безкінечність", а на руках – браслети і каблучки з діамантами.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл на літній вечірці V&A Summer Party 2024, присвяченій відкриттю її виставки "Наомі: у моді", з'явилася у білому вбранні з глибоким декольте, галтером і розрізом на спідниці.

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