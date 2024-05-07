Як завжди, ефектна: Наомі Кемпбелл показала своє вбрання з весілля індійського мільярдера

53-річна британська модель Наомі Кемпбелл стала гостею на весіллі 36-річного індійського мільярдера, засновника бренду PrettyLittleThing – Умара Камані, та його нареченої – 31-річної британської моделі Наді Адель. Весілля, святкування якого тривало чотири дні, відбулося у французькому регіоні Антібі.

У своєму Instagram Наомі показала свої два розкішних луки: на основну урочисту церемонію вона одягла пудрову сукню з оголеними плечима, розшиту камінням, а на святкування в індійському стилі — лавандову сукню в стилі сарі з пір'ям на поділі від Manish Malhotra.

За чутками, обійшлося весілля молодятам у 25 млн доларів. На святі виступали Мерайя Кері та італійський тенор Андреа Бочеллі. А головна весільна сукня нареченої в класичному стилі була від Dior.

Нагадаємо, раніше Наомі Кемпбелл відвідала фотосесію в Лондоні, присвячену майбутній виставці "Наомі: в моді", присвяченій 40-річчю кар'єри моделі. Вона одягла сірий костюм від бренду Alexander McQueen з колекції прет-а-порте осінь-зима 2000. Вбрання складалося з подовженого жакету та вкорочених штанів, які вона поєднувала з чорною сорочкою та туфлями на підборах.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Читайте також: