Як завжди, ефектна: сексуальна модель у червоному бікіні похизувалася стрункою фігурою

Арабелла Чі у новому червоному купальнику знялася у пікантній фотосесії.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram знімки з нового фотосету.
Цього разу красуня позувала у мініатюрному червоному бікіні на зав'язках, у якому продемонструвала струнку сексуальну фігуру і пружні сідниці.
Арабелла розпустила волосся, зробила макіяж у природних відтінках, вуха прикрасила лаконічними золотими сережками, шию – золотими ланцюжками з підвісками, а руки – золотими браслетами.
Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі спокусливо позувала на пляжі у білій шовковій сукні максі, під якою не було білизни. Вбрання мало відверте декольте та оголену спину.
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