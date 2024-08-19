Як завжди, ефектна: сексуальна модель у червоному бікіні похизувалася стрункою фігурою

Арабелла Чі у новому червоному купальнику знялася у пікантній фотосесії.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram знімки з нового фотосету.

Арабелла Чі/Instagram

Цього разу красуня позувала у мініатюрному червоному бікіні на зав'язках, у якому продемонструвала струнку сексуальну фігуру і пружні сідниці.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла розпустила волосся, зробила макіяж у природних відтінках, вуха прикрасила лаконічними золотими сережками, шию – золотими ланцюжками з підвісками, а руки – золотими браслетами.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі спокусливо позувала на пляжі у білій шовковій сукні максі, під якою не було білизни. Вбрання мало відверте декольте та оголену спину.

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