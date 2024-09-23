Як завжди, ефектна: зірка реаліті мінісукнею з квітами підкреслила засмаглі ноги

Емма Ернан обожнює носити короткі вбрання.
Папараці заскочили зірку американського реалітішоу Selling Sunset – Емму Ернан, коли вона йшла на шопінг у Лос-Анджелесі.
Білявка обрала для свого виходу коротку сукню блідо-рожевого кольору із цікавими аплікаціями у вигляді коралово-чорних квітів із великими стразами. Вбрання чудово підкреслило її стрункі і засмаглі ноги, а також пишні сексуальні груди.
Лук Ернан доповнила босоніжками кольору металік і чорною стьобаною сумкою.
Емма зробила хвилясте укладання, прикрасивши його чорним обідком, макіяж із рожевою помадою і молочний манікюр. Вона одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у стильній білій оправі, вуха прикрасила сережками-кільцями з камінням, а руки – золотими браслетами і каблучками.
Нагадаємо, минулого разу Емма Ернан вийшла у світ у білому мереживному топі на тонких бретельках і білих мінішортах.
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