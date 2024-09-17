Як завжди, красива: Діта фон Тіз чорною сукнею підкреслила струнку фігуру

Діта фон Тіз відвідала урочисте відкриття одного з ресторанів у Лас-Вегасі.

Для своєї появи діва бурлеску обрала елегантний аутфіт. На ній була чорна обтисла сукня-футляр за коліна, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало короткі рукава і прозору вставку у дрібний горошок, оздоблену камінням.

Діта фон Тіз / Фото: Getty Images

Образ Діта доповнила чорними босоніжками з бантами, прикрашеними камінням, і чорним клатчем. У неї була улюблена ретрозачіска, макіяж із чорними стрілками і червоною помадою, червоний манікюр і бордовий педикюр.

До речі, у цьому луку фон Тіз уже з'являлася на публіці у липні минулого року.

Нагадаємо, Діта фон Тіз під час свого еротичного шоу продемонструвала сексуальні форми у величезному келиху для шампанського.

Читайте також: