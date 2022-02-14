Як завжди, красуня: Ліз Герлі в білому бікіні грайливо позувала біля басейну

Як завжди, красуня: Ліз Герлі в білому бікіні грайливо позувала біля басейну

У вихідні британська акторка Елізабет Герлі знову ділилася знімками в бікіні.

56-річна знаменитість показала фото у білому бікіні, позуючи у капелюсі на тлі великого басейну. Білий купальник із золотистими металевими деталями чудово сидів на фігурі акторки. Ліз грайливо позувала перед камерою, а в коментарях під постом зібрала безліч захоплених відгуків про свою фігуру.

До речі, про фігуру Герлі, вона підтримує форму за допомогою здорового харчування. Вранці акторка випиває дві чашки теплої води, щоб прискорити метаболізм і змусити кишківник працювати.

Потім вона з'їдає грецький йогурт, банан та трохи меду. Її основні прийоми їжі — "проста, натуральна, легка їжа. Мені не дуже подобається їжа з великою кількістю хімікатів або добавок", — розповіла якось Елізабет The Cut.

Герлі не соромиться ділитися своїми фотографіями у соціальних мережах і часто публікує знімки, на яких вона демонструє свою лінію купальників на пляжі. 2005 року акторка створила свою лінію купальників Elizabeth Hurley Beach, і тепер позує перед камерою переважно в них.

Елізабет Герлі / Instagram Елізабет Герлі

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